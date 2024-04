Scilla: “Forza Italia non è nella Giunta del sindaco di Marsala”. In Consiglio scintille tra Sturiano e Martinico

Un pò a sorpresa, anche se era nell’aria, il sindaco di Marsala ha annunciato ieri pomeriggio i tre nuovi assessori che comporranno la sua Giunta e che si vanno ad aggiungere agli altri (confermati). Hanno prestato giuramento la psicologa ed ex consigliera comunale Giusi Piccione e i dirigenti scolastici Donatella Ingardia e Francesco Marchese. In particolare, la Ingardia entra in quota Forza Italia, aggiungendosi così all’assessore Salvatore Agate. Per tale motivo ieri, in una seduta di Consiglio comunale, il Presidente Enzo Sturiano ha parlato di un gruppo cittadino di Forza Italia che sta per costituirsi. Le esternazioni del numero uno di Sala delle Lapidi però, non sono piaciute all’altra esponente forzista, ovvero Elia Martinico, che intervenuta in Aula ha fatto sapere “… io rappresento in Consiglio comunale il partito che è all’opposizione”. A questa affermazione la pronta replica di Sturiano: “Forza Italia ha un coordinatore e un deputato regionale marsalese”, in quest’ultimo caso riferendosi a Stefano Pellegrino. Si apre quindi una forte spaccatura all’interno di FI.

Non contenta della replica del suo collega, la Martinico allora ha letto un comunicato ufficiale dell’onorevole Toni Scilla, che di voce in capitolo ne ha considerato che riveste la qualifica di segretario provinciale di Forza Italia Trapani. Scilla scrive, chiarendo quanto sta accadendo a Marsala: “A difesa dell’immagine e della credibilità di Forza Italia e della nostra comunità politica, è necessario fare chiarezza su una stucchevole e falsa narrazione circa il posizionamento di Forza Italia in seno all’Amministrazione Grillo, rispetto a nuovi ingressi nel partito di consiglieri comunali di Marsala ed infine in riferimento alla presenza di un commissario comunale. È stato più volte ribadito che Forza Italia a Marsala è fuori dalla giunta comunale, insieme a tutte le forze di centrodestra che hanno votato l’attuale sindaco, ad eccezione, al momento, di Fratelli D’Italia“.

Scilla ricorda: “Tra la fine dell’anno scorso e l’inizio del 2024, al termine di una entusiasmante campagna di tesseramento (oltre 100.000 tesserati nel Paese), si sono svolti su tutto il territorio nazionale i congressi provinciali che hanno eletto i segretari provinciali e i componenti delle relative segreterie. In Provincia di Trapani, il 28 gennaio 2024, circa 2000 delegati mi hanno eletto quale Segretario Provinciale, già commissario provinciale, insieme a 15 componenti effettivi ed a 6 componenti supplenti della Segreteria Provinciale. Ai sensi dell’art. 41 dello Statuto di Forza Italia, il Segretario Provinciale, legittimamente eletto, determina la linea politica del movimento, nell’interesse ed a tutela del partito e delle comunità locali interessate. Il nostro è un partito aperto, plurale, che considera la diversità di opinioni e sensibilità un valore fondamentale. Tuttavia dichiararsi di un partito richiede appartenenza, condivisione, coerenza e non opportunismo o posizionamenti personali seppur legittimi. Bisogna avere rispetto verso chi si prodiga sempre a favore del partito e non lo considera un taxi da utilizzare a proprio piacimento”.

Scilla risponde piccato a Enzo Sturiano: “Il Presidente del Consiglio comunale di Marsala, pertanto, parla a titolo personale e non esprime la posizione politica del movimento azzurro. A breve, in conformità alle previsioni statutarie, la Segreteria Provinciale, su proposta del Segretario, nominerà i responsabili di settore per le funzioni di cui all’art. 15 dello Statuto. Verrà altresì indicato il delegato Comunale di Marsala il quale, essendo la città di Marsala un comune con oltre 30.000 abitanti, è componente di diritto della Segreteria Provinciale“.