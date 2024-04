Marsala, il sindaco nomina tre nuovi assessori: Piccione, Ingardia e Marchese

Hanno giurato nelle mani del sindaco, i nuovi assessori che vanno a completare la Giunta di Marsala guidata da Massimo Grillo. Dopo mesi di attesa e dopo aver impazzato il toto-assessori, Grillo ha scelto la psicologa Giusi Piccione, 43 anni, che dovrebbe andare in quota Fratelli d’Italia. Il nome della professionista marsalese negli ultimi tempi era stato quello tra i più in pole position. La Piccione era stata consigliera comunale eletta nelle liste di ProgettiAmo Marsala – durante l’Amministrazione Di Girolamo, ma all’opposizione – movimento che ha lasciato dopo un breve periodo di permanenza.

Completamente nuovi per la politica marsalese, sono gli altri due neo assessori. Di comune però hanno la professione, entrambi sono dirigenti scolastici. La prima è Donatella Ingardia, 43 anni, preside del IV Circolo Didattico “Guglielmo Marconi” di Trapani. Sembra che approdi in Giunta in quota Forza Italia. Dirige invece l’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” di Marsala da qualche anno, il neo assessore Francesco Marchese, 51 anni, si tratta di un tecnico scelto direttamente dal sindaco Massimo Grillo. Il giuramento si è svolto questo pomeriggio, quasi in gran segreto, perchè la volontà del sindaco era quella di presentare i tre nuovi componenti della Giunta e le conseguenti deleghe che verranno assegnate loro, durante una conferenza stampa che si terrà mercoledì 24 aprile, alle ore 15.30, al Palazzo Municipale. Sono stati invece riconfermati Giacomo Tumbarello, Ignazio Bilardello, Ivan Gerardi e Salvatore Agate.

“Sono fiducioso che l’esperienza, la competenza e la dedizione di questi tre nuovi membri della mia Giunta – dice il sindaco Massimo Grillo – contribuiranno in modo significativo al progresso e al benessere della nostra comunità. Assieme, Amministratori e partiti, possiamo affrontare con grande fiducia le sfide che si presenteranno in questi due ultimi anni di mandato. Dopo il giuramento dei nuovi assessori tutti mi hanno confermato il loro impegno per l’affermazione del bene comune del nostro territorio e dei suoi abitanti“.