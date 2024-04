Piano interventi per emergenza idrica, sindaci trapanesi ‘a rapporto’

Si è svolta ieri una importante riunione tecnica convocata dal presidente ATI Trapani Francesco Gruppuso, sindaco di Calatafimi-Segesta. Al tavolo hanno partecipato oltre ai tecnici e sindaci dei comuni trapanesi, anche l’ing. Giuseppe Marino capo del Genio Civile di Trapani e i suoi tecnici, insieme al dirigente di Sicilacque Ing. Burruano e l’arch Falzone responsabile tecnico Ati Trapani.Si è lavorato per portare alla cabina di regia regionale le schede progettuali rimodulate dei comuni per superare la crisi idrica in atto che coinvolge anche la provincia di Trapani.

Si sta realizzando un piano per interventi efficaci e di celere fattibilità i cui costi, si spera, verranno finanziati velocemente dal governo nazionale. La strategia è di rigenerare pozzi e sorgenti esistenti dismessi, dissalatori mobili, denitrificatori per recuperare e mettere in rete qualche centinaio di lt al secondo in più rispetto all’attuale per evitare di stressare la condotta idrica di sovrambito di Siciliacque, oltre a piccoli interventi per il ripristino delle autobotti comunali. Il Piano degli interventi della provincia di Trapani sarà inviato oggi stesso in coordinamento con il Genio Civile di Trapani alla struttura regionale presieduta dal presidente Renato Schifani, coordinata dal capo della Protezione civile regionale Salvatore Cocina e che riunisce competenze tecniche, accademiche e scientifiche, che sta mettendo a punto il piano di interventi e dei relativi costi da inviare a Roma per la valutazione dello stato di emergenza nazionale per la siccità, già richiesto dalla giunta regionale.

Sul fronte dissalatori la cabina di regia regionale sta lavorando nell’immediato con l’acquisto e l’installazione di moduli mobili nei siti esistenti, nell’attesa di poter procedere alla sostituzione degli impianti fissi tra cui Trapani , dove i tecnici della task-force stanno effettuando ispezioni. Importante sottolineare che Siciliacque, dalle parole dell’ingegnere Burruano, non prevede ulteriori riduzioni di acqua a quelle già in atto anche per i futuri mesi estivi . Siamo abbastanza fiduciosi che le azioni messe in campo dai vari comuni in tutta la provincia di Trapani, trovando immediate coperture finanziarie dalla protezione civile nazionale, metteranno nelle condizioni di poter superare senza particolari difficoltà la stagione estiva e accogliere come sempre il flusso turistico in vacanza nelle città trapanesi.