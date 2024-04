Mazara: il 16 giugno si elegge il consigliere comunale straniero

Domenica 16 giugno si terrà l’elezione del consigliere comunale straniero aggiunto di Mazara del Vallo.

Nella Città del Satiro, da alcuni anni, lo Statuto comunale prevede la partecipazione con funzione consultiva di un rappresentante eletto dalla comunità extracomunitaria residente, con l’obiettivo di assicurare la piena integrazione tra le comunità degli immigrati e la cittadinanza. Le elezioni sono tradizionalmente fissate la domenica successiva alle amministrative (che, infatti, si terranno l’8 e il 9 giugno, in concomitanza con le europee).

Il primo consigliere comunale straniero aggiunto della Città di Mazara del Vallo è stato Mohamed Soufien Zitoun. Successivamente, nella consiliatura 2014-2019, è stato il turno del professore Mohamed Alì Soualmia. Nell’ultimo quinquennio, nonostante la regolare convocazione dei comizi elettorali, non fu presentata alcuna candidatura nei termini previsti. Pertanto nella consiliatura 2019-2024 il Consiglio comunale di Mazara del Vallo non ha avuto alcun consigliere straniero aggiunto in rappresentanza della comunità residente extracomunitaria.

La modifica effettuata al regolamento prevede che: “Nel caso in cui per assenza di candidati non si proceda all’elezione del Consigliere aggiunto l’Amministrazione Comunale procede, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di elezione del Consiglio Comunale, all’indizione di una nuova elezione”.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere Straniero Aggiunto i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti: maggiore età, secondo la legge italiana; residenza anagraficamente ed ininterrottamente nel territorio del Comune di Mazara del Vallo da almeno 4 (quattro) anni; non aver riportato condanne penali né in Italia né all’estero, da attestare mediante autocertificazione; regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno; conoscenza sufficiente della lingua italiana.

Le candidature dovranno essere presentate tra il 30° ed il 25° giorno antecedente le elezioni, presso la Segreteria del Comune (con sottoscrizione di almeno 75 elettori).

Sono elettori i cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità Europea e non cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età, secondo la legge italiana, alla data della elezione e che abbiano la residenza anagrafica ininterrottamente a Mazara del Vallo da almeno 2 anni.