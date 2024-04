Antonini: “Le maglie del Trapani Calcio in beneficenza”

“Ho intenzione di dare in beneficenza il ricavato di queste maglie. Ci sono molte associazioni in città che ci chiedono aiuto e chiedono di intervenire. Daremo l’intero ricavato alla fine di questa vendita proprio in beneficenza, andando a scegliere insieme ad Ambra quelle che sono le categorie che secondo noi necessitano di più, dando questo contributo che indirettamente sarà dato dalla città”. Le dichiarazioni sono di Valerio Antonini, nel corso di un’intervista rilasciata a Telesud, dove ha chiarito il prezzo delle maglie Limited Edition del Trapani, che avevano lasciato qualche perplessità fra i tifosi granata che ritenevano la cifra esosa, ovvero di 500 euro.