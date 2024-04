Gli studenti del Liceo “Ruggieri” di Marsala a Trapani per assistere allo spettacolo Amphitruo

La diffusione e la valorizzazione del teatro classico sono le finalità per le quali nasce ed opera da molti anni la compagnia romagnola del Teatro Europeo Plautino, rivolgendosi ad un pubblico prioritariamente giovanile. Per la seconda volta, dopo “Miles Gloriosus” lo scorso anno, le classi di Nuovo Ordinamento del Liceo Scientifico “P.Ruggieri” hanno accolto volentieri l’invito per Amphitruo, tragicommedia rappresentata presso il Teatro dei Salesiani di Trapani.

Il mito della nascita del semidio Ercole si articola all’interno della commedia degli equivoci plautina, basata sulla confusione creata tra i personaggi umani e le divinità che ne hanno assunto le sembianze e che governano le umane e le divine vicende.

Molto bella la rappresentazione di Cristiano Roccamo, che non cede alla facile tentazione di impiegare i caratteri della commedia dell’arte cinquecentesca nel teatro classico, optando per una scelta registica più fedele a Plauto, dalle modalità metatestuali con battute e coinvolgimento del pubblico all’alternanza tra parti recitate e parti cantate, di cui apprendiamo l’esistenza dai codici.

Con questo adattamento, con l’uso di battute allusive talvolta all’attualità e con il recupero della dimensione canora, inevitabilmente contemporanea nell’impossibilità di ricostruire i suoni dell’epoca, il Teatro Europeo Plautino stabilisce un rapporto di perfetta aderenza al linguaggio originale rendendolo nel contempo fruibile ai ragazzi, che non solo lo comprendono ma vi riconoscono gli elementi che hanno precedentemente studiato.

Alla fine dello spettacolo la foto con gli attori del cast ha concluso una bella giornata di apprendimento attraverso il teatro.