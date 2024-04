Schifani “Stiamo vivendo in Sicilia una primavera di investimenti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo grande fiducia nelle imprese che operano per la realizzazione degli investimenti in infrastrutture, la Regione sarà comunque un grande guardiano. Vigileremo sul rispetto dei tempi che saranno quelli del Pnrr, quindi non facilmente derogabili. Al momento in Sicilia sono in corso lavori per 11,5 miliardi di euro. Non ricordo interventi così massicci da parte del governo nazionale. Stiamo vivendo una primavera che ci consentirà di giungere a un’estate di miglioramento dei trasporti”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans, a Palermo, per fare il punto sullo stato di avanzamento dei cantieri aperti nell’Isola.

“Oggi siamo qui – sottolinea il Governatore – per fare un primo punto, non siamo arrivati a metà strada ma è un primo punto per dimostrare, dire e spiegare ai siciliani, in particolare modo l’impresa, cosa si sta facendo perchè il percorso già è partito, continuerà naturalmente, così come continueranno i lavori con estrema precisione perchè siamo convinti che verranno rispettati tutti i tempi, entro dicembre 2027”.

