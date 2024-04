Migliorare il quartiere trapanese Villa Rosina, audizione all’Ars di Ciminnisi (M5S). Interviene anche Bica (FdI)

Definire il 5° stralcio dell’urbanizzazione e delle opere fognarie del quartiere trapanese di Villa Rosina; richiamare l’attenzione della Regione siciliana sul completamento di questa importante opera pubblica. Sono le ipotesi alla base della richiesta di audizione, fissata per mercoledì 10 aprile, avanzata dalla deputata trapanese del M5S, Cristina Ciminnisi, vice presidente della Commissione “Esame delle attività dell’Unione Europea”. «La convocazione della Commissione – spiega Ciminnisi – è un primo passaggio per onorare l’impegno che ho preso pubblicamente con il comitato di quartiere e con gli abitanti di Villa Rosina, ormai più di un anno fa, e che intendo mantenere. In questa fase in cui è in corso la programmazione delle risorse e degli interventi, l’obiettivo è quello di valutare la possibilità di finanziamento di questa importante opera pubblica, attesa da decenni, inserendola nella programmazione 2021/2027 della Regione Siciliana a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione. Spero che anche i colleghi delle altre forze politiche, che in quella sede hanno assunto il medesimo impegno davanti ai cittadini, sosterranno questo percorso».

Il tema del completamento del 5° stralcio fu al centro di un confronto pubblico organizzato, più di un anno fa, dal comitato di Villa Rosina cui presero parte tutti i deputati regionali della provincia di Trapani. All’epoca furono due le ipotesi messe in campo: un nuovo finanziamento della Regione Siciliana, dopo che il Comune di Trapani aveva perso quello originario per non aver presentato nei termini il relativo progetto; un mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti. La deputazione si impegnò per sostenere il rifinanziamento, mentre sull’ipotesi di un mutuo pesava al tempo l’assenza di bilanci e rendiconti approvati da parte del Comune. Oltre al Comune di Trapani e al Presidente dell’Associazione “Insieme per Villa Rosina”, sono stati convocati innanzi la Commissione UE, l’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro e i dirigenti generali del Dipartimento Programmazione e del Dipartimento acqua e rifiuti.

“Ho chiesto al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, di considerare prioritaria la riqualificazione del quartiere di Villa Rosina, a Trapani.” Lo afferma anche Giuseppe Bica, deputato regionale di Fratelli d’Italia. “La riqualificazione di Villa Rosina è un obiettivo fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare il tessuto urbano della zona”, prosegue Bica. “Mi impegno a sostenere ogni iniziativa finalizzata a promuovere lo sviluppo e il benessere dei nostri quartieri.” Il deputato conclude ribadendo la sua fiducia nel governo regionale e ringraziando anticipatamente il presidente Schifani e l’assessore Aricò per l’attenzione che dedicheranno alla questione, già segnalata dalla direzione provinciale di FdI e condivisa dal Gruppo parlamentare all’ARS. Il progetto di riqualificazione mira a trasformare Villa Rosina migliorando la sua infrastruttura, la viabilità e il benessere complessivo dei residenti, con un occhio attento alla valorizzazione e allo sviluppo del quartiere.