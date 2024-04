Morte Tarantino, il sindaco di Marsala: “Perdiamo personalità brillante”

“La nostra comunità oggi piange la prematura scomparsa di Tancredi Tarantino. Come primo cittadino mi unisco alle centinaia di messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia”. Questo il cordoglio del sindaco di Marsala Massimo Grillo per il tragico incidente nella Metro di Milano, ancora al vaglio degli investigatori, in cui Tarantino ha perso la vita.

“Tancredi si è distinto come una delle personalità più brillanti della nostra città: ricercatore, docente universitario, cooperante internazionale, giornalista d’inchiesta, ha avuto modo di farsi apprezzare a livello internazionale in diversi campi, maturando una grande competenza sulle vicende dell’America Latina collaborando con il mondo delle Ong e spendendosi personalmente a favore dei diritti umani, della tutela ambientale e dei beni comuni – continua il messaggio di cordoglio del primo cittadino -. In questo momento di grande dolore esprimo la mia vicinanza personale e dell’intera comunità marsalese alla moglie, alla figlia, ai genitori, al fratello e a tutti i familiari e amici”.