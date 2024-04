Aperte le iscrizioni per la 66ª edizione della Cronoscalata Monte Erice, prima prova del nuovo Campionato Supersalita. La gara, organizzata dall’Automobile Club Trapani, è in programma dal 26 al 28 aprile fra Trapani, dove si terranno le verifiche, Valderice, da dove le vetture cominceranno la loro prova, ed Erice, il borgo medievale dove è posto lo striscione d’arrivo. Anche quest’anno l’Ac Trapani ha stipulato degli accordi con le compagnie di navigazione, assicurando tariffe agevolate ai piloti che, provenienti da ogni parte d’Italia, raggiungeranno il Trapanese per non perdersi l’appuntamento con la cronoscalata.

Le compagnie con le quali è stato sottoscritto l’accordo sono “Grimaldi Lines” (per le tratte Napoli – Palermo e Livorno – Palermo) e “Moby Tirrenia” (per il collegamento Napoli – Palermo). “Avere confermato questi accordi con le compagnie di navigazione è un passaggio importante – afferma Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani -. Venire incontro alle esigenze dei piloti e dei loro staff è, per noi, una priorità, perché sono proprio i piloti i grandi protagonisti di questa cronoscalata, quelli che, impegnandosi al massimo per trovare il giusto assetto per la loro vettura e spingendo al massimo durante la gara, hanno consentito nel corso del tempo di far crescere prima e consolidare poi la Monte Erice, facendola entrare nel novero delle grandi gare nazionali. I piloti sono l’anima di questa gara e noi siamo pronti ad accoglierli anche quest’anno, in occasione del 70° anniversario del primo via”.