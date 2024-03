Incendio in una chiesa di Castelvetrano, i fedeli aiutano a ripulire

Un inatteso fuoriprogramma ha accompagnato le celebrazioni della Santa Pasqua a Castelvetrano. Un incendio si è sviluppato accidentalmente nella parrocchia santa Lucia di Castelvetrano, durante la celebrazione della messa della domenica di Pasqua. Ad originare le fiamme, secondo le ricostruzioni dell’episodio, pare sia stato il portaincenso che si trovava sul tavolo della sagrestia. Proprio durante la celebrazione della messa, i fedeli hanno notato il fumo provenire dalla porta della stanza e hanno lasciato subito la chiesa, confluendo nel piazzale antistante. Grazie all’utilizzo di un estintore da parte di uno dei fedeli presenti e all’arrivo dei vigili del fuoco, l’incendio è stato estinto.

Nel pomeriggio, un gruppo di parrocchiani sono tornati per ripulire i locali interessati dalle fiamme divampate in mattinata, armati di aspirapolvere, idrante, disinfettante e latte di colore. Una testimonianza di grande senso civico in una giornata comunque festiva, che i frati e le suore hanno particolarmente apprezzato.