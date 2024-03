Al via la stagione estiva dell’aeroporto di Birgi: 25 collegamenti attivi fino a ottobre

Si comincia con il volo Dat in arrivo da Pantelleria e si prosegue con i collegamenti in entrata e in uscita con Manchester, Bologna, Orio al Serio, Roma Fiumicino e Pisa, tutti targati Ryanair. All’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi inizia ufficialmente oggi – domenica di Pasqua – la programmazione estiva, che sulla falsariga di quanto avvenuto lo scorso anno dovrebbe portare oltre un milione di passeggeri nello scalo trapanese da qui fino alla fine di ottobre.

Precisamente, le rotte disponibili saranno 25, Per quanto riguarda il territorio italiano, lo scalo di Birgi sarà collegato con Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Treviso, Pantelleria, Forlì. Per quanto riguarda l’Europa, i collegamenti saranno con Charleroi (Belgio), Bordeaux e Tolosa (Francia), Billund (Danimarca), Bratislava (Slovacchia), Dusseldorf e Karlsruhe-Baden Baden (Germania), Malta, Londra Stansted e Manchester (Inghilterra), Porto (Portogallo), Riga (Lettonia), Siviglia (Spagna) e Katowice in Polonia.

Dopo i lavori di ammodernamento che hanno tenuto l’aeroporto chiuso per tre settimane, dal 25 febbraio al 16 marzo, il “Vincenzo Florio” ha fatto i conti, nei giorni scorsi, con i danni causati dal forte vento di scirocco, che però non hanno fatto venire meno l’operatività dello scalo. In settimana è stato effettuato un sopralluogo alla presenza dell’assessore regionale all’economia Marco Falcone, che ha confermato il sostegno del governo Schifani all’aeroporto di Birgi.

Ad ogni modo, con i recenti interventi effettuati nelle scorse settimane, il “Vincenzo Florio” si presenta per la stagione estiva con una veste più moderna, soprattutto per quanto riguarda gli aiuti visivi luminosi: le luci della pista sono state aggiornate con sistemi a led e sono stati effettuati anche altri lavori di manutenzione della pista stessa, (rimozione dei depositi di gomma e la riqualificazione della segnaletica orizzontale).