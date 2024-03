Trisome Games: la “Rodolico” di Mazara è bronzo nel tennistavolo paralimpico

Si sono svolti dal 19 al 26 marzo nella città di Antalya, in Turchia, i Trisome Games, la paralimpiade riservata alle persone con la sindrome di down a cui hanno partecipato oltre mille atleti rappresentanti 62 nazioni provenienti dai cinque continenti. Nove le discipline in cui gli atleti si sono cimentati, ovvero atletica, nuoto, nuoto sincronizzato, Judo, ginnastica, calcio, pallacanestro, tennistavolo e tennis. La delegazione italiana, composta da 120 elementi tra atleti, tecnici e personale medico è stata guidata dal mazarese Gaspare Majelli, Consigliere federale FISDIR. E nelle varie discipline l’Italia ha riempito il proprio medagliere, riuscendo a conquistare ben 26 medaglie d’oro, 27 d’argento e 22 di bronzo. L’ASD Paralimpica “Mimì Rodolico” di Mazara del Vallo, è campione d’Italia assoluta nel tennistavolo da tre anni consecutivi. E anche ai Trisome Games l’associazione era presente nella nazionale italiana di tennis tavolo con quattro atleti e con il tecnico Giuseppe Ingargiola.

Il risultato è stato straordinario, con la conquista di ben tre medaglie di bronzo: Anna Abate e Jessica Ingrao hanno portato a casa i bronzi nel doppio femminile e nella squadra femminile, mentre Francesco Asaro e Jessica Ingrao hanno conquistato la medaglia di bronzo nel doppio misto. Ottime anche le prestazioni del mazarese Francesco Spina, che però non è riuscito a salire sul podio. Tornando alla delegazione italiana, oltre ai 26 ori, ai 27 argenti e ai 22 bronzi conquistati, sono stati battuti tre record del mondo: due in atletica nelle staffette 4×100 e 4 x400 e uno nel nuoto, nella staffetta 4×100. Inoltre per la quarta volta i Trisome Games hanno confermato il basket italiano campione del mondo.