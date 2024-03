“Fuoco Incrociato” è lo spazio di approfondimento in vista delle prossime amministrative (e non solo) di Mazara del Vallo, che andrà in onda sui nostri canali social. A condurre Luca Di Noto, in studio con il dott. Fabrizio Hopps e l’avv. Gaspare Morello che di volta in volta pungoleranno gli ospiti con le loro domande. Questa settimana è gradito ospite il candidato sindaco Nicola Cristaldi. Riprese a cura di Antony Martin.