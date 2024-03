Schifani “Il Ponte sullo stretto lo realizzeremo, basta no ideologici”

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un peccato che la sinistra abbia scelto di anteporre la polemica politica all’obiettivo, che dovrebbe essere per tutti prioritario, dello sviluppo infrastrutturale del Paese. L’Italia è stata paralizzata per anni dai troppi ‘nò ideologici alle opere strategiche, ora voltiamo pagina. E non sarà certo qualche passerella di politici faziosi a fermarci: noi realizzeremo il Ponte di Messina”. Così il governatore della Sicilia, Renato Schifani, commentando le dichiarazioni della segretaria Pd Elly Schlein nel corso di una manifestazione a Messina.

“Il Fondo di sviluppo e coesione – prosegue – è finalizzato agli investimenti, e quale investimento migliore di un’opera come il Ponte? Ma ci sentiamo di tranquillizzare tutti: certamente questo non distrarrà la Regione dal potenziare le altre infrastrutture siciliane, come d’altra parte stiamo facendo”.

