Bastianini sfreccia nel venerdì di Portimao

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Enea Bastianini, in sella alla Ducati ufficiale, col crono di 1’38″057 è risultato il migliore nella practice di MotoGp del Gran Premio del Portogallo, in scena sul tracciato di Portimao. Completano il podio dei tempi l’australiano Jack Miller (Ktm, +0″118), al secondo posto, e lo spagnolo Marc Marquez (Ducati Gresini, +0″153), al terzo. Il ‘Cabroncitò fra l’altro, al mattino, era stato il più rapido nella prima sessione di libere in 1’40″484. Tornando alla sessione pomeridiana, si piazza quarto Jorge Martin con la Desmosedici griffata Prima Pramac (+0″231), mentre alle sue spalle c’è, con l’altra Ktm, il sudafricano Brad Binder (+0″330). Solo ottavo crono per Pecco Bagnaia con l’altra rossa di Borgo Panigale: il due volte campione del mondo è a quasi mezzo secondo dal compagno di squadra, preceduto anche da Marco Bezzecchi in sella alla Ducati del VR46 Racing Team e dalla Aprilia di Maverick Vinales. Completano la Top Ten le due Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo e Alex Rins.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).