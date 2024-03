A fuoco una palazzina nel centro di Trapani, evacuate otto famiglie

Un incendio si è consumato ieri in pieno centro a Trapani. A prendere fuoco è stato un appartamento in una palazzina nella centrale via Corallai. Tutte le famiglie che abitano l’immobile sono riuscite a fuggire e a chiamare i Vigili del Fuoco. La causa potrebbe essere stato un corto circuito dell’impianto elettrico. Tanta paura per le fiamme che hanno raggiunto i solai in legno dell’ultimo dei tre piani.

Sono in corso le verifiche strutturali della palazzina per consentire il rientro in casa, eventualmente, ai residenti dei piani sottostanti.

Dal Comune di Trapani è arrivata una nota in merito: “Nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, in via Corallai nel pieno centro storico di Trapani, un incendio derivante da un probabile corto circuito in un appartamento di un antico stabile ha causato non poche criticità. Sul posto, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad acclarare i fatti evacuando i residenti. Otto le famiglie coinvolte, che non potranno rientrare nei loro appartamenti fino ad avvenuta messa in sicurezza e ripristino dell’immobile. Sul posto, si sono recati il Sindaco Tranchida e gli assessori Virzì e Barbara per verificare la situazione unitamente al dirigente tecnico del comune ing. Orazio Amenta. La strada è stata chiusa al traffico veicolare e viene garantito soltanto il passaggio dei pedoni. Nei prossimi giorni si provvederà con l’allocazione di una barriera protettiva rigida a tutela della pubblica incolumità. Vista la situazione, anche i percorsi delle processioni del martedì, mercoledì e venerdì santo sono stati modificati deviando rispetto a via Corallai. L’amministrazione è vigile al fine di garantire ad eventuali famiglie in difficoltà tra quelle sfollate, ogni supporto e sostegno mediante attivazione dei servizi sociali”.