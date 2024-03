Torneo delle Regioni 2024, Morgana “C’è grande entusiasmo”

PALERMO (ITALPRESS) – Si alza il sipario sulla 60° edizione del Torneo delle Regioni 2024. Alle 9:30 del 22 marzo il fischio d’inizio, delle prime partite della categoria Under 15, aprirà la più importante kermesse di calcio giovanile, organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, riservata alle Rappresentative regionali d’Italia. Le squadre siciliane si presentano con un quartetto competitivo, dopo una lunga preparazione fatta di amichevoli, raduni e test tecnici. “Ho seguito con molta attenzione tutto il percorso di avvicinamento al torneo delle nostre quattro Rappresentative – ha sottolineato il presidente del comitato regionale Sicilia Sandro Morgana -. C’è grande entusiasmo, voglia di fare bene e, soprattutto, ho visto, in questa fase di preparazione, anche l’impegno messo in campo da parte di tutte le componenti dello staff delle nostre squadre: dirigenti, tecnici, medici, fisioterapisti e staff organizzativo. Sarà certamente un momento di confronto, di socializzazione e di grande crescita umana e sportiva per le nostre ragazze e i nostri ragazzi oltre che un palcoscenico per la valorizzazione dei nostri giovani talenti: come sempre ho chiesto a tutti di anteporre i valori dello sport e del fair play, al risultato sul campo”. Dal 22 al 28 marzo, le nostre Rappresentative siciliane saranno protagoniste in campo: inserite nel girone C con Campania, Sardegna e Marche. Le gare si disputeranno a Pietra Ligure (Sv), le prime due giornate, a Ceriale (Sv) la terza giornata. A guidare le Rappresentative i tecnici: Pierpaolo Alderisi per l’Under 19, Maria Antonia Giammanco per la Femminile, Francesco Mangano per l’Under 17 e Daniele Di Salvo per l’Under 15. Dopo la prima edizione, in via sperimentale, anche quest’anno “scende in campo” la Rappresentativa siciliana degli eSport. La competizione di calcio virtuale vedrà la squadra siciliana inserita nel gruppo D con Campania e Liguria. Le gare si disputeranno il 22 e 24 marzo 2024.

