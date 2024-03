“Si sciolga il Consiglio comunale”: Cambia Petrosino chiede l’intervento del prefetto

Cambia Petrosino chiede al Prefetto di Trapani di avviare la la procedura di scioglimento del Consiglio comunale. La richiesta arriva attraverso una nota ufficiale, a firma dell’ex sindaco Gaspare Giacalone, degli ex assessori Federica Cappello, Luca Facciolo, Rocco Ingianni, nonché dall’ex presidente del massimo consesso civico Francesco Zichittella.

Con riferimento alla condanna per voto di scambio di Michele Buffa, eletto nella lista a sostegno del sindaco Anastasi, Cambia Petrosino afferma che il primo cittadino non si rende conto della gravità della situazione: “Non gli è affatto chiaro che oltre alle responsabilità giudiziarie esistono ragioni politiche ed etiche che dovrebbero semplicemente imporgli di mantenere fede alle sue stesse parole quando, poche ore dopo gli arresti, dichiarò che si sarebbe dimesso immediatamente qualora fosse stato accertato un inquinamento del voto. Ora si è rimangiato tutto. A questo punto la misura è colma. Avvieremo azione legale nelle sedi opportune e chiediamo con forza l’intervento del Prefetto perché prenda provvedimenti a tutela della legalità. Questo sindaco e questa amministrazione non hanno più motivo di rimanere in carica”.