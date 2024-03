Ponte sullo stretto, Albanese “Deve trainare infrastrutture per lo sviluppo del Sud”

PALERMO (ITALPRESS) – “Le imprese del Mezzogiorno da sempre chiedono infrastrutture legate alla crescita per essere competitive anche rispetto a quelle del Nord, perchè la mancanza di infrastrutture adeguate ha bloccato lo sviluppo e la crescita dei fatturati delle nostre aziende”. Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Alessandro Albanese, intervenendo al convegno su “Logistica e infrastrutture per le imprese siciliane fattore chiave per la competitività”, organizzato da Unioncamere Sicilia, Uniontrasporti con la Camera di Commercio Palermo Enna, con il patrocinio della Regione Siciliana. “Quando chiediamo il Ponte sullo Stretto non lo facciamo per avere un’opera fine a se stessa – ha proseguito Albanese – ma la realizzazione del Ponte deve trainare tutte le altre infrastrutture che servono per lo sviluppo della Sicilia e del Sud. La competitività dei territori si misura non solo sulla veicolazione di merci e persone, ma anche sulla capacità di connettersi”, ha sottolineato Albanese.

– foto ufficio stampa –

(ITALPRESS).