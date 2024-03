Amazon, torna la Festa delle Offerte di Primavera

MILANO (ITALPRESS) – Sei giorni di grandi offerte per aiutare i clienti a risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno per celebrare l’arrivo della bella stagione. Questo l’obiettivo della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: da oggi, mercoledì 20 marzo, fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo, nella vetrina dedicata www.amazon.it/springdealdays, i clienti potranno scoprire centinaia di migliaia di prodotti in offerta in tante categorie, tra cui elettronica, casa, giardino e giocattoli, e approfittare di offerte incredibili su prodotti selezionati di grandi marchi come Puma, Geox, Arena, ghd, Samsung, Sony e prodotti Made in Italy di grandi aziende e di piccole e medie imprese italiane.“La Festa delle Offerte di Primavera è un evento che Amazon dedica a tutti i propri clienti, dando loro la possibilità di risparmiare moltissimo grazie ai prodotti in offerta e scontati in tantissime categorie e sui marchi più importanti – ha spiegato Marco Ferrara, Responsabile Europeo del Programma Offerte di Amazon -. Ci impegniamo a garantire prezzi bassi, risparmio e convenienza tutto l’anno, ma la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è un’ulteriore occasione per approfittare di grandi offerte su tantissimi prodotti e prepararsi all’arrivo della bella stagione”.Durante la Festa delle Offerte di Primavera i clienti possono scoprire grandi offerte su una selezione di dispositivi Amazon che includono gli altoparlanti intelligenti Echo come Echo Pop, i lettori multimediali per lo streaming Fire TV, incluso il nuovo Fire TV Stick 4K Max.“Sono tantissime le categorie di prodotti in offerta: elettronica, casa, giardino e giocattoli. Grazie alle Offerte Primavera, i clienti possono risparmiare su tantissimi prodotti, godere di consegne molto veloci e scegliere se ricevere il proprio pacco a casa, in ufficio o in uno dei nostri Amazon Locker o Counter”, ha aggiunto Ferrara spiegando come in questo modo i clienti Prime possano beneficiare della consegna in un giorno su milioni di prodotti senza costi aggiuntivi e Consegna Oggi su una selezione di codici postali.I clienti Prime inoltre hanno accesso esclusivo alle “Offerte WOW!”, offerte a tempo limitato su grandi marchi. I clienti Prime di Milano, Roma, Bologna, Torino e zone limitrofe dove è attivo il servizio, hanno anche la possibilità di risparmiare fino al 20% sulla spesa di prodotti alimentari e di uso quotidiano su Amazon Supermercato, oltre a ricevere 15 euro di sconto sui primi due acquisti su Amazon Fresh, usando il codice PROMO15 al momento del checkout su una spesa minima di 50 euro.Disponibili per tutti i clienti offerte fino al 30% su tanti prodotti Amazon Fashion per uomo, donna e bambino di grandi brand.Per Ferrara, “il consiglio ai clienti è di visitare il nostro sito per rimanere sempre informati, ma un ottimo modo per scoprire se il prodotto che si desidera andrà in offerta è creare una lista dei desideri”. E’ inoltre possibile impostare notifiche personalizzate sulle offerte in base alle ultime ricerche su Amazon.it e ai prodotti visualizzati recentemente.

– foto ufficio stampa Amazon –

(ITALPRESS).