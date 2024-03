Alla “Nosengo” di Petrosino l’Arma e la Procura affrontano il tema della violenza di genere

Gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino hanno incontrato una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri e della Procura di Marsala. A dialogare con gli studenti il Comandante Guido Romano Rosadoni e la Maresciallo Diana Domingo della Compagnia Carabinieri di Marsala e il Maresciallo capo della polizia giudiziaria Giacomo Davide Bertolino responsabile dello sportello antiviolenza della locale Procura.

L’incontro, organizzato dall’avvocata Giovannella Licari nell’ambito del progetto “SI e NO: le due parole che fanno la differenza”, ha ribadito l’importanza della cultura della “non violenza” in tutte le sue forme. I ragazzi hanno interagito e mostrato grande interesse per le tematiche affrontate, che hanno spaziato dalla violenza domestica e di genere al bullismo e al cyberbullismo, problematiche delicate e, purtroppo, molto diffuse nella nostra società. Una preziosa opportunità per responsabilizzare i nostri studenti e renderli più consapevoli delle proprie azioni, nell’ottica di una proficua crescita personale e sociale.