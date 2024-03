Nuovo guasto idrico a Trapani, disagi in alcune aree della città

Continua ad essere un periodo poco felice per la città di Trapani sul fronte dell’erogazione idrica. Attraverso una nota diffusa sui canali istituzionali, l’amministrazione Tranchida comunica che, a causa di un improvviso guasto al serbatoio “Martogna” di Cappottelli, per lunedì mattina sono previsti interventi urgenti di straordinaria manutenzione. Per tale ragione non è stato possibile riempire anche il serbatoio basso di San Giovannello in quanto entrambi correlati con la condotta. Domenica, giornata di distribuzione per Trapani nuova, subiranno l’interruzione del servizio solo le zone che riguardano i due serbatoi e precisamente l’area del Cimitero e via Archi e la zona di via Marsala e Via Virgilio.