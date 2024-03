Al Rivoli di Mazara la stagione teatrale continua con “Caro Carosone Orchestra”

Prosegue con successo al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo la Stagione Teatrale 2023/2024, inaugurata il 2 dicembre scorso – e che si concluderà il 10 maggio – con la direzione artistica di Piero Indelicato. Tutti e quattro gli spettacoli proposti – l’ultimo in ordine di tempo, fuori cartellone, è andato in scena il 2 e il 3 marzo – hanno fatto registrare il sold out, e il prossimo, in programma il 15 marzo alle ore 21, si preannuncia altrettanto interessante. Si tratta di “Caro Carosone Orchestra”: un concerto per Renato Carosone, l’americano di Napoli, con i suoi grandi successi, i suoi ritmi jazz – blues e le sue esilaranti canzoni cariche di umorismo rese immortali e famose in tutto il mondo.

“Caro Carosone Orchestra” esegue con leggerezza e ironia il proprio repertorio, con le storie del nostro paese nelle sue composizioni realistico-surreali, mettendo insieme jazz, ritmica nordafricana, virtuosismi napoletani, pianismo e armonie strumentali, regalandoci melodie ancora oggi inconfondibili, le più suonate, tra le italiane, nel mondo.Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 3281578851 – 3285904588 – 3389068219 – 3477195881. È inoltre possibile acquistare i biglietti con carta del docente e App 18.