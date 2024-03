Quarto KO di fila per il Mazara che cade contro lo Sciacca

Quarto KO di fila per il Mazara che cade sul campo dello Sciacca col punteggio di 3-0, nella gara valevole per la 24ª giornata del Campionato di Eccellenza, girone A, terminata 3-0.

Primo tempo: Inizio propositivo dei padroni di casa che provano ad approfittare del vento a favore. Proteste saccensi per un presunto fallo in area su Seckan, l’arbitro lascia correre. In contropiede prova a farsi vedere il Mazara, tiro dalla distanza di Daali e palla sul fondo. Al 21’ Sciacca in vantaggio: Concialdi mette in mezzo e Niosi tutto solo di testa batte Venè. Quattro minuti dopo raddoppio neroverde: in ripartenza la palla finisce a Baldeh che si gira in area e conclude, Venè devia sulla traversa ma la palla oltrepassa la linea. Dopo la mezz’ora torna a farsi vedere il Mazara, El Hajjouji scappa sulla destra e mette in mezzo per l’accorrente Gomes che non trova l’impatto col pallone. Al 43’ scontro aereo tra Ciancimino e Seckan che restano a terra per qualche istante. Qualche attimo di paura, entrambi però riescono a rientrare in campo. Poco dopo occasione per King, palla alta. Dopo 2’ di recupero si va al riposo.

Secondo tempo: Tre cambi in avvio di ripresa per i canarini, dentro Pongo, Ndiaye e Kasabala, fuori Daali, Sfar e Foglia. Mazara che prova a rendersi pericoloso su punizione, allontana la difesa neroverde. Al 53’ Ciancimino batte una punizione dalla propria metà campo, la palla arriva in area avversaria e sfugge a Grotta che però la ritrova prontamente. Al 64’ Sciacca vicino al tris con Seckan il cui destro viene deviato in corner da Venè. Neroverdi che amministrano, Mazara che si affaccia in avanti dieci minuti dopo: lancio di Gomes per Ndiaye, il cui sinistro termina alto. All’85’ il Mazara resta in dieci: Gomes colleziona due gialli per proteste nel giro di due minuti e lascia i suoi in inferiorità. Dalla punizione che ne consegue, il tris dello Sciacca, con Baldeh che si avventa su un pallone vagante in area e batte Venè. Dopo 5’ di recupero arriva il triplice fischio.

Tabellino di gara

Sciacca: Grotta, Ferotti, Cassaro, Fricano, Di Mercurio, Graci (86’ Di Perna), King (88’ Milioti), Seckan, Baldeh (88’ Gulino), Concialdi (71’ Bello), Niosi (79’ Baiata). A disp.: Sabella, Russo, Tomasi, Coco. All. Galfano.

Mazara: Venè, Sfar (46’ Pongo), Gomes, Foglia (46’ Ndiaye), Risoleo, Ciancimino, Bojang, Diaby (29’ Novara), El Hajjouji (70’ Kabalo), Daali (46’ Kasabala), Gomes Nobre. A disp.: Giacalone, Peterson, Perron, Chirco. All. Marino.

Arbitro: Giorgio Fragalà della sezione di Acireale

Assistenti: Davide Orazio Belfiore (Acireale) e Francesco Battiato (Acireale)

Marcatori: 21’ Niosi, 25’, 87’ Baldeh

Ammoniti: Fricano (S), Gomes (M). Espulsi: all’85’ Gomes (M) per doppia ammonizione. Recupero: pt 2’, st 5’.