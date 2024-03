Marsala: inaugurata la Palestra di Porticella intitolata alla memoria di Nicola Grillo

Era stata annunciata con tutti gli onori che spettano ad un’opera attesa da tanti, troppi anni. La Palestra “Nicola Grillo” sita all’interno della Piazza Marconi, Porticella, per molti anni è stata chiusa al pubblico e solo con la precedente Amministrazione è stato ripreso in mano il progetto per completarla, impegno che è stato mantenuto anche dall’attuale Amministrazione comunale guidata da Massimo Grillo.

Ed è alla memoria proprio di suo fratello, venuto a mancare giovane a causa di un incidente stradale, che è dedicato l’impianto sportivo che verrà gestito dal Liceo Classico e che potrà essere anche sfruttato dalle associazioni sportive cittadine. All’inaugurazione, oltre alla famiglia Grillo al completo, compreso il magistrato Piero Grillo, c’era la Giunta lilybetana al completo, diversi consiglieri comunali e il parroco Don Giacomo Marino che ha impartito la benedizione. La palestra era gremita da insegnanti, studenti (che hanno intonato l’inno di Mameli) e curiosi che hanno potuto ammirare il nuovissimo impianto.