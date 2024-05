Privatizzazioni selvagge in Poste Italiane, le iniziative dei sindacati in provincia di Trapani

“La privatizzazione di Poste Italiane, nonostante diversi incontri a livello Centrale, non cessa di mantenere uno stato di preoccupazione sia tra i dipendenti nonché tra i cittadini per effetto di uno stravolgimento Geografico di allocazione degli uffici postali.- scrivono in una nota stampa congiunta i sindacalisti trapanesi Matteo Genna della SLP CISL e Pietro Li Causi della FNC UGL Com. Si tratta di un argomento di cui le nostre testate si erano occupate.

“L’unico istituto presente in maniera capillare su tutto il territorio Trapanese e non solo, assicurando soprattutto dei servizi anche nelle isole minori fornendo servizi ai cittadini attraverso i propri uffici. Dal servizio Commerciale, alle operazioni allo sportello e al servizio universale espletato con solerzia e affidabilità dagli addetti al servizio di recapito. Nel corso di quest’anno e molto probabilmente in autunno considerando i tempi burocratici necessari, potrebbe concretizzarsi il disegno del Governo di cedere una quota pubblica della società e rafforzare la strategia, più volta annunciata, di incassare attraverso un piano di privatizzazioni mirate.

La questione della privatizzazione di Poste, pur con una quota che rimarrebbe in possesso pubblico, ha innescato una serie di riflessioni sulle conseguenze per i cittadini in caso di concretizzazione di tale cambiamento. “SLP CISL e FNC UGL nello specifico, sono piuttosto scettici e temono che questa svendita ai privati impatti negativamente sulla qualità dei servizi offerti oggi da Poste, con particolare riguardo nei confronti dei piccoli comuni dove uffici e servizi postali sono di estrema importanza. Nel mirino ci sono anche i timori sull’occupazione e sulla distribuzione dei profitti della società, che potrebbe andare a svantaggiare la qualità delle attività offerte alla popolazione in nome di maggiori introiti per i privati. SLP CISL E FNC UGL TRAPANI sensibilizzeranno i lavoratori attraverso un piano di assemblee sul territorio ad intraprendere delle azioni di lotta per fronteggiare le azioni di Governo per processi di privatizzazioni selvagge”.

UFFICI POSTALI

 Giorno 06/05/2024 dalle ore 08:00 alle ore 10:00 MAZARA CENTRO DISTRIBUZIONE

 Giorno 07/05/2024 dalle ore 08:00 alle ore 10:00 CASTELVETRANO CENTRO

 Giorno 08/05/2024 dalle ore 08:00 alle ore 10:00 ALCAMO CENTRO

 Giorno 09/05/2024 dalle ore 08:00 alle ore 10:00 MARSALA CENTRO DISTRIBUZIONE

 Giorno 10/05/2024 dalle ore 08:00 alle ore 10:00 TRAPANI CENTRO

 Giorno 13/05/2024 dalle ore 08:00 alle ore 10:00 PANTELLERIA CENTRO

La sensibilizzazione si concluderà con una mega manifestazione in programma il prossimo 18 maggio presso la sede Sicilia di Poste Italiane