Consegnate al Liceo Classico di Marsala le chiavi della Palestra Grillo

È stato concesso dall’Amministrazione comunale il diritto d’uso gratuito della Palestra “Nicola Grillo” di Piazza Marconi – come avevamo annunciato circa un mese fa – con consegna formale della struttura alla dirigente scolastica Maria Luisa Asaro.

Presenti gli assessori Giacomo Tumbarello e Ignazio Bilardello, è stata la dirigente Giovanna Basiricò a dare seguito – con la sottoscrizione del contratto – alla delibera di concessione approvata dalla Giunta Municipale lo scorso mese. Il sindaco Grillo e l’assessore Bilardello hanno dichiarato: “Dopo anni di lavoro, è con grande entusiasmo che restituiamo alla nostra città e agli studenti un servizio così importante. La possibilità di usufruire pienamente di una palestra è un diritto fondamentale per la formazione e lo sviluppo dei nostri giovani. Siamo felici di poter offrire loro questo spazio, luogo di crescita, di sport e di aggregazione per tutta la comunità. Ringraziamo quanti hanno contribuito a rendere possibile questo risultato e auguro a tutti gli studenti di trarre il massimo beneficio da questa nuova struttura”.

La palestra viene affidata per dieci anni ad uso gratuito ma non esclusivo, tenuto conto che nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità della scuola, l’impianto potrà essere messo a disposizione di altri Istituti scolastici e Associazioni sportive dilettantistiche che lo richiederanno. Pare che, in ogni caso, la scuola debba pagare l’utenza, in questo caso la luce dell’impianto.