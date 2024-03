Asp Trapani: al via la stabilizzazione di 177 precari e nuovi concorsi per psichiatri e medici legali

La direzione generale dell’Asp di Trapani rafforza l’organico aziendale con la stabilizzazione, complessivamente, di 177 figure professionali.

In particolare, il commissario straordinario, Ferdinando Croce, ha indetto un avviso pubblico ai sensi per la stabilizzazione a tempo indeterminato del comparto e della dirigenza dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico reclutato con contratto di lavoro flessibile, così articolato: n.46 assistente amministrativo; n. 21 collaboratore amministrativo professionale; n. 10 assistente sociale; n. 1 logopedista; n. 1 specialista della comunicazione istituzionale; n. 1 terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva; n. 1 dirigente sociologo; n. 8 educatori professionali. Un altro avviso riguarda la stabilizzazione a tempo indeterminato di 13 dirigenti psicologi e 2 dirigenti farmacisti.



Inoltre, Croce ha deliberato la parziale modifica quantitativa e qualitativa della dotazione organica e del PTPF per l’anno 2024, con la contestuale indizione di un terzo avviso pubblico, ai sensi dell’art. 1 comma 268 del L. 234/21, riservato esclusivamente al personale precario che ha partecipato alla ricognizione riguardante i professionisti reclutati con contrato di lavoro flessibile, per la copertura a tempo indeterminato di n. 73 posti nel profilo di assistente tecnico – perito informatico.

“ Queste assunzioni, rientranti in un più ampio e massiccio programma di pianificazione e sviluppo della dotazione organica aziendale nelle sue articolazioni professionali, che è in costante evoluzione e aggiornamento grazie all’importante lavoro dell’UOC Risorse umane – ha sottolineato il commissario straordinario, Ferdinando Croce – completano intanto nell’Asp di Trapani, tra le prime della Sicilia, il quinto e ultimo step dettato dal protocollo d’intesa sottoscritto dall’Assessorato regionale della Salute con le organizzazioni sindacali nell’aprile 2023. In particolare, si tratta di iniziative volte al potenziamento delle risorse e alla valorizzazione dell’offerta sanitaria sul territorio”.

Il commissario straordinario, infine, ha autorizzato l’avvio di due procedure concorsuali a tempo indeterminato, rispettivamente per la copertura di 15 posti di dirigente medico di Psichiatria e di 4 posti di dirigente medico nella disciplina di Medicina Legale