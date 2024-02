Mattarella “Urgente definire nuovo patto Ue per l’immigrazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Il fenomeno migratorio è un fenomeno che abbiamo il dovere e la possibilità, come Unione, di assumere come compito comune per trasformarlo da un disordinato e tumultuoso fenomeno nelle mani di trafficanti di esseri umani in un arrivo in Europa ordinato secondo le esigenze degli Stati che accolgono e in maniera legale. Sono condizioni che richiedono una politica comune dell’Unione, quindi è urgente definire il nuovo patto per l’immigrazione e l’asilo dell’Ue. E’ urgentissimo definirlo presto e metterlo in attuazione sollecitamente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un punto stampa a Cipro dopo l’incontro con il presidente Nikos Christodoulides. “E’ importante – ha aggiunto – stringere intese con i paesi di origine e transito per collaborare per il miglioramento lì delle condizioni. A questo riguardo il Governo italiano ha lanciato il Piano Mattei per collaborare con i paesi del continente africano in maniera che coinvolga l’intera Unione europea”.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Quirinale –