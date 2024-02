Dybala cala il tris, Roma batte Torino 3-2

ROMA (ITALPRESS) – La Roma stende 3-2 il Torino nel match dello Stadio Olimpico valevole per il posticipo della 27esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024: decisiva la tripletta di un superlativo Paulo Dybala. La formazione giallorossa parte subito forte, colpendo un palo dopo appena nove minuti con Kristensen che, non calciando benissimo, sfiora la rete del vantaggio. Al 14′ Juric è perde per infortunio Lovato ed è costretto ad effettuare il primo cambio, inserendo Sazonov. Entrambe le squadre cercando di rendersi pericolose, ma nessuna riesce a prevalere sull’altra almeno fino al 41′, quando Sazonov stende Azmoun in area di rigore e Sacchi assegna il penalty ai giallorossi. Paulo Dybala si presenta sul dischetto e spiazza Milinkovic-Savic per l’1-0 dei capitolini. Neanche il tempo di gioire per i ragazzi di Daniele De Rossi, che al 44′ Duvan Zapata firma il gol del pareggio sfruttando un perfetto assist di Bellanova. Le due formazioni, dunque, vanno a riposo sul punteggio di 1-1. Nella ripresa il Torino inizia con il piglio giusto, ma a tornare in vantaggio al 57′ è ancora la Roma grazie ad una perla di Dybala: l’argentino lascia partire un meraviglioso mancino dal limite dell’area che si infila alle spalle del portiere avversario. I granata accusano il colpo, così i giallorossi al 69′ calano il tris ancora una volta con Dybala che, dopo una triangolazione con Lukaku, piazza la sfera nell’angolino per la sua personale tripletta. Ad un minuto dal 90′ la compagine piemontese riesce a riaprire la contesa con un autogol di Hujisen, che devia nella propria porta un tiro-cross radente di Ricci. Nonostante il brivido finale, la Roma porta a casa la sua quinta vittoria nelle ultime cinque giornate e consolida il sesto posto con 44 punti; il Torino, invece, incassa la seconda sconfitta consecutiva e resta decimo a quota 36.

