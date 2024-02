Al via la derattizzazione del territorio di Mazara del Vallo￼

Prenderanno il via oggi, lunedì 26 febbraio, gli interventi di derattizzazione del territorio dell’anno 2024. Si tratta di 14 cicli da 4 giorni ciascuno che interesseranno tutto il territorio. Ad effettuarli è l’impresa Tecnoigiene di Mazara alla quale con determinazione dirigenziale n. 263/2024 sono stati affidati sia gli interventi di derattizzazione che di disinfestazione del territorio per l’anno in corso.

Per quanto concerne la derattizzazione non sono previsti particolari accorgimenti per la popolazione. Per quanto riguarda la disinfestazione e disinfezione, i primi interventi del 2024 hanno già interessato edifici comunali (10 febbraio) e scuole (12 febbraio). L’assessore all’Ambiente Gioacchino Emmola rende noto intanto che è stata avviata dalla zona di piazzale Europa la serie di azioni di scerbatura che interesserà tutto il territorio.