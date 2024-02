 Ocm Vino “Investimenti” 23/24: diversi i progetti ammessi delle aziende trapanesi

Approvate le graduatorie provvisorie delle aziende ammesse ai contributi del bando per finanziamenti Ocm Vino (Organizzazione comune del mercato vitivinicolo) misura “Investimenti” per la campagna 2023/2024. Sono 53 le imprese siciliane ammesse ad avere presentato progetti con spesa compresa fra i 20 mila e i 500 mila euro, 33 invece quelle ammesse per piani più corposi, fra i 500 mila euro e 1,5 milioni. Sei i progetti esclusi.

La dotazione finanziaria comunitaria per la misura “Investimenti” ammonta complessivamente a 20 milioni di euro, da ripartire alle aziende in base all’importo dei progetti presentati. L’obiettivo è migliorare il rendimento delle imprese in termini di adeguamento alla domanda del mercato, aumento della competitività dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di incrementare i risparmi energetici, l’efficienza globale e i trattamenti sostenibili, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha pubblicato la graduatoria provvisoria al seguente link e sulla pagina dedicata alla Campagna Ocm settore vitivinicolo 2023/24 nel portale istituzionale della Regione Siciliana. Eventuali richieste di riesame delle domande dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Per la Provincia di Trapani sono state ammesse: il Baglio Donnafranca, Funaro srl, Mannirà srl, azienda vinicola Antonino Barraco, la “Vincenzo Adamo”, “Melodia Anna Maria”, la Cantina Sociale Birgi, la Cantina Fina, Musita, la “Benenati Elvira”, “Lauria Vito”, per investimenti dai 20mila ai 500mila euro.

Nei progetti da 500.001 a 1.500.000 euro, troviamo: la Firriato, le Cantine Rallo, “Viola Aldo”, Tenute Donnafugata, Cantina Sociale Paolini, Prosit società agricola, le Cantine Carlo Pellegrino, Baglio Angileri.