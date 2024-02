Petrosino: l’Aula approva “l’ipotesi di Bilancio” per risanare le casse comunali

Il Consiglio comunale di Petrosino ha approvato a maggioranza l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2022-2024. Si tratta di un’ipotesi proprio per la situazione economica già nota in cui versa l’Ente. L’atto, verrà inviato ora agli uffici del Ministero dell’Interno che si occupano di comuni in dissesto. Dopo averlo analizzato – e se occorrerà anche con eventuali correzioni – verrà poi rinviato al Consiglio comunale. Quando l’atto sarà definitivo, l’Aula avrà 30 giorni di tempo per approvarlo e renderlo definitivo. In questo modo il bilancio garantisce la sostenibilità finanziaria del Comune, permettendo di continuare a fornire servizi ai cittadini.

“La disastrosa situazione finanziaria ereditata richiede una politica seria e responsabile e su questi principi abbiamo costruito un documento previsionale che, da un lato garantisce i servizi essenziali, dall’altro lato mette un primo fondamentale mattone per la costruzione di una prospettiva di futuro sostenibile – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi -. Tanto lavoro va ancora fatto e questa è solo una tappa nel nostro percorso di risanamento”.