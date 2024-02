A Petrosino si torna in Aula per discutere del bilancio dopo il dissesto

La Presidente Sebastiana Giordano ha convocato il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, per le ore 10 del 21 febbraio presso la Sala Consiliare “Vito Marino”. All’ordine del giorno l’emendamento tecnico allo schema di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2022-2024 e l’approvazione dell’ipotesi di bilancio.

Come è noto, il Comune di Petrosino aveva dichiarato il dissesto finanziario lo scorso anno tanto che era stato inviato dalla Regione un commissario straordinario, Angelo Sajeva, che nel marzo 2023 aveva approvato il Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2021. Poi a giugno sempre dell’anno scorso, ai fini della liquidazione, per il Comune di Petrosino è stata nominata una Commissione straordinaria visto il disavanzo di 18 milioni e i debiti fuori bilancio per 5 milioni che l’Ente presentava.