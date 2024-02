“Co-progettiamo il futuro”, proseguono gli incontri tematici a Mazara. Dal 19 al 21 si parla di occupabilità, beni pubblici e servizi sociali

Continuano gli appuntamenti del programma “Co-progettiamo il futuro: infrastrutture e reti per una Mazara inclusiva” promosso dal Comune di Mazara del Vallo, destinatario delle risorse del “PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027”.

Nelle giornate del 19, 20 e 21 febbraio, dalle 15 alle 17.30, presso il Civic Center (Corso Vittorio Veneto, 201, Mazara del Vallo) si terranno alcuni appuntamenti tematici in cui saranno approfonditi aspetti operativi che diventeranno strumenti e spunti utili al processo di co-programmazione di azioni di inclusione e innovazione sociale, volte al miglioramento della qualità della vita del territorio mazarese.

La co-progettazione verterà su tre specifiche aree tematiche: il 19 febbraio si parlerà del tema “Promuovere l’occupabilità”; il 20 di “Riqualificare spazi e beni pubblici”; il 21 “Garantire servizi sociali inclusivi e di qualità”.



Per partecipare ai tavoli di co-progettazione occorre inviare conferma indicando nominativo, giorno e tema (è possibile partecipare a più tavoli) via mail a: coprogettiamomazara@gmail.com.



Il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, che concentra la sua azione su interventi di sviluppo urbano, include 39 città Medie del Sud, coinvolte nel ruolo di beneficiari a seguito di un percorso partecipativo e formativo, per progetti di innovazione sociale finalizzati alla rigenerazione di aree fragili. Fra gli obiettivi: incentivare l’inclusione attiva per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità e modernizzare i sistemi di protezione sociale; promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate; rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale.