Mazara, si è dimessa l’assessora Teresa Diadema

Continuano a mantenersi alte le fibrillazioni politiche a Mazara, in vista delle amministrative di primavera. Il fatto nuovo del week end riguarda le dimissioni di Teresa Diadema, che con una pec ha comunicato la propria decisione di lasciare il ruolo di assessora, a poco meno di un anno dalla nomina (risalente al marzo 2023). Agricoltura, Arredo Urbano, Verde Pubblico, Sostenibilità Ambientale ed Energie Rinnovabili, le deleghe che le erano state assegnate dal sindaco Quinci.

Le motivazioni delle dimissioni sembrano slegate da questioni amministrative ma, piuttosto, riconducibili ai movimenti pre-elettorali che stanno definendo una nuova politica delle alleanze.

Scrive a riguardo Teresa Diadema: “Ringrazio il Sindaco e chi mi ha voluto per avermi dato l’occasione di mettermi al servizio della mia città senza alcun interesse che non fosse il bene dei cittadini , il rispetto della legalità e il decoro della nostra città. Purtuttavia in questo ruolo di tecnico non gradisco come donna che ama i sentimenti e valori quali quelli della correttezza, sobrietà e riservatezza, essere catapultata in un agone politico che possa mettere, anche per un scorcio, un ombra sulla mia linearità e trasparenza. Pertanto sentendo tale profondo disagio ritengo conclusa la mia esperienza amministrativa”.

Il sindaco Salvatore Quinci, che aveva pubblicamente chiesto un chiarimento politico, ha preso atto delle dimissioni di Teresa Diadema, ringraziandola per l’operato amministrativo. Nelle prossime ore procederà, verosimilmente, alla nomina di un nuovo assessore, ripristinando il plenum di Giunta.