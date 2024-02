Petrosino, il cordoglio dell’amministrazione per la scomparsa di Giuseppe Pizzo

Dopo la scomparsa dell’ex segretario comunale di Petrosino, tra le testimonianze di cordoglio arriva quella dell’amministrazione, a firma del sindaco Giacomo Anastasi.

“A nome dell’ammirazione comunale, dei dipendenti del Comune di Petrosino e della cittadinanza tutta, esprimo il mio cordoglio per la scomparsa dello storico Segretario Generale di Petrosino, Giuseppe Pizzo.

Il Segretario Pizzo era un uomo di grande rettitudine e onestà, che ha sempre agito nel rispetto dei valori che ci uniscono come comunità.

Il suo impegno e la sua dedizione verso il Comune di Petrosino non conoscevano limiti e grazie a questi la nostra comunità è cresciuta e si è sviluppata.

In questo momento di profonda tristezza, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di collaborare con lui”.