Carnevale Mazara: annullati per maltempo tutti gli eventi previsti per sabato 10 febbraio

L’Associazione Culturale “Addrabbanna lu Ponti” comunica che tutti gli eventi del CARNEVALE 2024 previsti per la giornata di oggi, sabato 10 febbraio, sono stati annullati, causa avverse condizioni meteo e verranno eventualmente rinviati a data da destinarsi. La decisione è stata comunicata al Sindaco ed all’amministrazione comunale, che l’ha pienamente condivisa.

L’eventuale nuova data per il recupero del programma di oggi rinviato (carri allegorici, esibizione gruppo Focuranni, Dj Set con Gianfranco Campisi e Vito Tre) verrà comunicata nei prossimi giorni.

“Nel ringraziarvi per essere stati insieme a noi in migliaia giovedì scorso per l’apertura del Carnevale, ci scusiamo per eventuali disagi causati da questo cambio di programma, ma la vostra sicurezza e il vostro divertimento sono per noi una priorità assoluta”. Queste le parole del presidente Rosa Castelli

Resto tutto invariato il resto del programma (salvo ulteriori avverse condizioni meteo),