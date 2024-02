La società Unione Sportiva Mazara 46 comunica, che in data odierna, ha ricevuto le dimissioni di mister Manuele Domenicali. La società giallorossa ringrazia il Sig. Manuele Domenicali per l’impegno profuso, la grande professionalità e serietà espressa nel lavoro svolto fino ad oggi. Intanto, la squadra alle ore 14.30 riprenderà gli allenamenti settimanali in vista della gara di domenica prossima a Caltanissetta con la capolista Nissa.