Mazara, da giovedì 8 febbraio il Carnevale con spettacoli e sfilata dei carri allegorici

Anche quest’anno a Mazara del Vallo l’associazione Culturale “Addrabbanna Lu Ponti” presenta un grande Carnevale. Un gran lavoro svolto dall’associazione e da alcuni volontari che hanno dato la propria disponibilità, lavorando giorno e notte, in pochissime settimane, per farsi trovare pronti giovedì 8 febbraio.

La novità di quest’anno riguarda il percorso della sfilata dei carri, che con partenza dalla via Emanuele Sansone, proseguirà per la via Piersanti Mattarella, Corso Vittorio Veneto, fino ad arrivare in Piazza Matteotti, per poi ritornare nella zona spettacoli, allestita in via Emanuele Sansone. Sono tre i carri preparati dall’associazione: “A Sicilia Beddra”, “Ma che musica spaziale”, “Cosi Duci Olè”. La sorpresa di quest’anno è che alcuni cittadini si stanno riunendo per realizzare almeno un altro carro che si aggregherà alla sfilata per vivere allegramente il carnevale. Q. I carri saranno accompagnati da gruppi in maschera, tutti i cittadini sono invitati a formare gruppi e unirsi alla sfilata.

Questo il programma completo:

Giovedì 8 febbraio, ore 16:30 partenza sfilata carri allegorici dalla via Favara Scurto.

“Live Radio Show” la radio in diretta sul carro con gli speakers di Radio Azimut Network, Vito Ubaldini, Tiziana Indorato e Gianfranco Campisi

Ore 21:30 Live Music con il gruppo musicale “Candymen”

Sabato 10 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone.

Ore 21:30 Live Music con il gruppo FOCURANNI e, a seguire, la musica del Deejay Vito Tre, con Gianfranco Campisi, per ballare tutta la musica del carnevale.

Domenica 11 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone.

“Live Radio Show” la radio in diretta sul carro con gli speakers di Radio Azimut Network, Vito Ubaldini, Tiziana Indorato e Gianfranco Campisi

Ore 21:30 Live Music con la band “New Beat Generation Feat. Dioscuri”

Lunedì 12 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone.

Ore 21:30 Live Music con “Gioconda Swing Band”

Martedì 13 febbraio ore 16:30 sfilata carri allegorici con partenza dalla via Emanuele Sansone.

“Live Radio Show” la radio in diretta sul carro con gli speakers di Radio Azimut Network, Vito Ubaldini, Tiziana Indorato e Gianfranco Campisi

Ore 21:30 Live Music con il gruppo musicale “The Remakers”