Marsala, via ai lavori della zona del “fortino”

Hanno preso il via questa mattina, lunedì 5 gennaio, i lavori per la sistemazione della SP 84 che congiunge i comuni di Marsala e Petrosino, nei pressi della zona antistante l’ex Fortino.

“L’azione sinergica degli Enti Locali interessati unitamente al finanziamento del Governo Schifani con l’intervento dei deputati regionali Stefano Pellegrino Nicola Catania sono alla base di questi lavori che consentiranno di ripristinare la piena viabilità sulla strada litoranea che costeggia tutti i lidi della zona sud – ha detto il sindaco Massimo Grillo”.

Sulla strada, nella prima decade di novembre si era aperta a causa dell’erosione del mare, una voragine che successivamente si è andata via, via ampliando. In quell’occasione si effettuò un primo sopralluogo assieme con tecnici e il comando della Polizia Municipale e la strada fu messa in sicurezza in attesa degli opportuni lavori di riparazione.

Stamani l’avvio delle opere di ripristino della SP 84 coordinati dal Libero Consorzio dei Comuni grazie anche al finanziamento di 180 mila euro stanziati dalla Regione. Da fonti dell’ex provincia si apprende che sono previsti circa 60 giorni per il termine dei lavori.