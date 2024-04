Per “Casa By Idealista” de La Stampa, le Saline di Marsala tra le 6 mete turistiche in cui vivere

La rubrica Casa By Idealista de La Stampa, elenca alcune mete turistiche “magiche”, ovvero luoghi suggestivi paesaggisticamente. Si tratta principalmente di 6 luoghi che vengono rappresentati come una combinazione perfetta di paesaggi mozzafiato, tradizioni millenarie e unicità culturale, regalandoti un’esperienza che lascerà a bocca aperta. Luoghi particolari d’Italia che per la rubrica di viaggi non bisognerebbe assolutamente perdere.

La prima di queste mete si trova a Marsala. Fra i simboli della Sicilia Occidentale, le sue saline non sono semplicemente luoghi dove si produce il sale, ma regalano anche panorami mozzafiato e l’opportunità di vedere i fenicotteri rosa. Nei pressi della storica città, ricca di soluzioni immobiliari in vendita o in affitto, ogni visita è un’opportunità per immergersi nella storia millenaria della regione e ammirare uno dei tramonti più belli in assoluto.

Gli altri luoghi sono: le Grotte di Frasassi con ilTempio del Valadier, nelle Marche, un vero capolavoro neoclassico del XIX secolo; le Dune di Piscinas rappresentano un vero deserto affacciato sul mare in Sardegna con altezze che sfiorano i 60 metri; nel comune di Vidracco, vicino Torino, si trova la più grande cattedrale ipogea contemporanea al mondo con un volume di 8500 metri cubi scavati nella roccia, la grande Cattedrale sotterranea di Damanhur; l’Eremo di San Colombano a Rovereto, nel Trentino Aldo Adige è un luogo di pace e contemplazione, accessibile attraverso una suggestiva scalinata scavata nella roccia; infine famoso per la sua fioritura, che trasforma la piana in un arcobaleno di colori ogni primavera, Castelluccio di Norcia, in Umbria, è un luogo magico che incanta i visitatori.