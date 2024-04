Il Marsala Volley perde contro Fasano ed abbandona i sogni Play Off

Un’altra giornata da dimenticare per la GesanCom Marsala Volley che dal Palazzetto dello Sport lilybetano uscirà sconfitta con il risultato di 1-3 grazie ai parziali 25/21, 18/25, 18/25 e 20/25 nella 24ª giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile. Ad aggiudicarsi la tenzone saranno le pugliesi della Pantaleo Il Podio Fasano di Coach Paolo Totero, una sconfitta che, anche se la matematica ancora non lo decreta, allontana definitivamente il team marsalese dal raggiungimento dei play off promozione, principale obiettivo stagionale. “Abbiamo incontrato una squadra molto ben organizzata che con Soleti e Martilotti ci ha davvero messi in difficoltà – dichiara il Direttore Sportivo del Marsala Volley Maurizio Buscaino – Nel girone di ritorno abbiamo patito dei cali di prestazione che oggi ci hanno portato alla sconfitta. Dobbiamo cogliere il meglio che abbiamo prodotto in questa stagione e da questo gruppo di atlete ripartire nella prossima costruendo il miglior futuro possibile”.

Erin Grippo si infortuna durante il riscaldamento e Coach Campisi schiera per tutto il match Emma Sturniolo al palleggio in diagonale con capitan Varaldo, di banda Silotto e Gasparroni, al centro della rete Caserta e Galiero alternate al libero Norgini. Fasano si presenta con Negro/Soleti, Martilotti/Barbolini, al centro Antonaci e Marsengo, libero Pisano. Ne usciranno quattro set equilibrati in cui, escludendo il primo che il Marsala Volley si aggiudicherà di slancio, le ospiti riusciranno sempre a creare un gap a proprio favore che le lilibetane faticheranno a recuperare. Un andamento del match che si ripeterà per tutti i tre set persi con piccole differenze nei fondamentali a favore delle ospiti che sortiranno, alla fine, la conquista per loro di tre fondamentali punti play off.

Tabellino di gara:

GesanCom Marsala Volley – Pantaleo Il Podio Fasano 1-3 (25/21-18/25-18/25-20/25)

GesanCom Marsala Volley: Varaldo 13, Caserta 12, Sturniolo 2, Galiero 13, Silotto 10, Gasparroni 1, Norgini (L), Morciano 4, Modena 1, Bergese ne, Grippo ne. Allenatore: Ciccio Campisi.

Pantaleo Il Podio Fasano: Antonaci 6, Negro 3, Marsengo 10, Barbolini 12, Martilotti 19, Soleti 12, Pisano (L), Fatticcioni 0, Mollica (L2), Di Diego ne, Morabito ne, Albano ne. Allenatore: Paolo Totero.

Note Battuta (punti/errori): Marsala 4/14, Fasano 6/14 – Muri punto: Marsala 7, Fasano 9 – Ricezione: Marsala 45%, Fasano 51% – Attacco: Marsala 34%, Fasano 37%.