Città più ricche d’Italia, il capoluogo trapanese in Sicilia è penultimo

Prima in Sicilia con un reddito di 20.983 euro ma terzultima in Italia fra le città più ricche della nazione. Messina, secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativamente alle dichiarazioni dei redditi. 2023 (anno 2022), supera Palermo che si posiziona penultima con un Irpef relativo al 2023 di 20.828 euro e Catania dove c’è un reddito medio di 19.843 euro.

Per quanto riguarda Trapani, come capoluogo di provincia, è proprio fuori dal podio e in Sicilia con il reddito più basso, ovvero pari a 18.320 euro. Fa meglio Milazzo che, con un reddito di 20.047 euro, è al secondo posto dopo Messina, seguita poi dai comuni di Taormina con 19.803 euro, Santa Marina Salina con 18.791 euro, poi Rometta con 18.598 euro, Sant’Alessio Siculo con 18.575 euro, Alì Terme con 18.533 euro e Villafranca Tirrena con 18.200 euro. Lipari si è fermata a un reddito di 16.264 euro.

Ad Agrigento il reddito è di 20.101 euro, seguita da Enna con 19.987 euro, Siracusa con 19.904 euro, Caltanissetta con 18.983. Solo dopo Trapani e l’ultima città capoluogo è Ragusa con 18.116.