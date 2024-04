“No alle scorie radioattive”, il mondo agricolo si incontra a Fulgatore

Dopo la manifestazione di Calatafimi-Segesta, il 7 aprile scorso, con il simbolico abbraccio al Tempio di Segesta per dire no al Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi ed in vista della manifestazione provinciale insieme agli studenti, alle organizzazioni del mondo produttivo e sociale trapanese (compreso il comparto turistico), ai sindacati ed ai sindaci, del prossimo 2 maggio alle ore 9 in Piazza Vittorio a Trapani, questo pomeriggio alle ore 18, presso il Centro Sociale di Fulgatore (TP) in Via Cap. Rizzo 117, si terrà un’assemblea del mondo agricolo provinciale per richiamare l’attenzione e scongiurare la decisione governativa di candidare un deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nelle campagne di Fulgatore. Auspichiamo pertanto la Vostra partecipazione.