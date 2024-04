Morto lo storico volto dei tonnaroti delle Egadi, Clemente Ventrone

Il sindaco, la Giunta e l’Amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Clemente Ventrone. “Con Clemente, Favignana perde un protagonista della storia della mattanza e dei tonnaroti”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Il suo volto e la sua immagine hanno rappresentato l’identità delle Isole Egadi in tutto il mondo. Oggi piangiamo l’uomo generoso e l’amico di tutti, espressione di una comunità aperta al dialogo e accogliente che, anche attraverso l’immortalità dell’immagine del suo viso e dei suoi capelli, continuerà a vivere in chiunque abbia visitato le nostre isole e ne conserva il ricordo. Ai suoi familiari – conclude il sindaco – giungano i sentimenti più commossi di partecipazione al loro dolore”.

Massimiliano Saladino, Presidente della Pro Loco Isole Egadi, ha lasciato un messaggio di cordoglio: “Con grande tristezza apprendo della scomparsa di Clemente Ventrone, una figura storica amata qui a Favignana. Clemente era vice Rais e una voce autorevole nella narrazione della mattanza. La sua passione per la storia locale e la sua dedizione nel preservare le tradizioni sono stati un faro per la nostra comunità. Le sue memorie rimarranno vive nei nostri cuori. Le mie più sentite condoglianze ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Riposa in pace, Clemente”.