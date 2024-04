Primo Maggio a Favignana in musica, dj set con Holi Color a Castellammare

In Provincia di Trapani alcune città celebrano il 1° maggio con delle iniziative. Il Comune di Favignana celebrerà il Primo Maggio con una grande festa in piazza. Una serata all’insegna della musica e del divertimento, senza dimenticare temi cruciali come i diritti dei lavoratori e la pace.L’evento, diventato ormai una tradizione, si svolgerà quest’anno in Piazza Matrice.A partire dalle ore 18.30, il palco sarà aperto per accogliere gli artisti egadini che vorranno esibirsi e condividere il loro talento con il pubblico presente.A seguire, uno spettacolo straordinario con Mirko e Valerio, i due fratelli violinisti che dal 2020 stanno incantando il mondo intero, e la band “La Cicciuzzi”, gruppo siciliano amato e apprezzato soprattutto dai giovani per l’energia travolgente e le melodie coinvolgenti.

“Anche quest’anno celebreremo il Primo Maggio con una grande festa in piazza”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Sarà l’occasione per divertirsi ma anche per riflettere su questioni importanti, come il tema della sicurezza e le morti sul lavoro, che rappresentano ormai un vero dramma per il nostro Paese, e la pace nel mondo. Credo che in un periodo segnato da conflitti e tragedie – prosegue il sindaco – sia fondamentale promuovere la solidarietà e l’unione delle forze per un futuro migliore”.”Sarà una serata all’insegna del divertimento – dice l’assessore Stefania Bevilacqua con delega al Turismo- con artisti locali e la straordinaria performance dei fratelli Mirko e Valerio e della band La Cicciuzzi. Un evento che unirà musica e riflessione sui diritti dei lavoratori e sulla pace. Invitiamo tutti calorosamente a partecipare”.

A Castellammare del Golfo 1° Maggio con Sonik dj “live in”, dj-set si terrà in prima serata in Villa Regina Margherita. L’evento inizierà dal pomeriggio con l’Holi Color Festival: intorno alle ore 18 ed alle 20 il lancio di polvere colorata sicura e certificata, dunque adattata anche ai bambini, la festa dei colori più apprezzata tra i giovani per inaugurare una “calda” estate all’insegna del sano divertimento.

Durante l’esibizione open air dell’artista verrà realizzato un episodio televisivo della serie “Live in” che sarà successivamente messo in onda sul digitale terrestre nazionale. Il programma racconterà l’ evento nella sua totalità. L’obiettivo è mettere in luce la risposta della località al sostegno dell’arte, dello sport e del turismo senza trascurare lo stretto rapporto tra il patrimonio che offre il territorio e il linguaggio artistico. Un progetto unico ed esclusivo: è indubbio che mettere in scena la bellezza di un territorio mediante la musica porti con sé un forte messaggio, essendo proprio la musica un potente linguaggio di comunicazione universale.

“Il progetto “Live In” – spiega Sonik – nasce per sostenere turismo, cultura, arte e spettacolo della nostra meravigliosa Italia. Castellammare Del Golfo abbia accolto la realizzazione di questo evento e ci auguriamo che il nostro contributo artistico possa essere utile a valorizzare ancora di più questa meravigliosa location e a viverne la bellezza in musica”.