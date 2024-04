Una distesa di rifiuti a Ventrischi, gli abitanti della contrada marsalese segnalano più volte

Una discarica a cielo aperto. L’ennesima. Questo è quello che vedono a Marsala gli abitanti di contrada Ventrischi. “Abbiamo sollecitato più volte ma non c’è stato nessun riscontro, quindi mi sono sentita obbligata a mandarlo agli organi di informazione sperando in una risposta”, ci dice un’abitante della zona.

Rifiuti di ogni tipo non si sa però se in un terreno pubblico o privato. In ogni caso gli organi competenti dovrebbero intervenire con una bonifica o sollecitare i privati a ripulire. Ci sono rifiuti di ogni tipo, da ingombranti a organico, bottiglie di plastica e vetro, ecc.