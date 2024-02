Week end di sport, in campo calcio e basket

Week end di sport con nuove gare. Al PalaMediPower la Nuova Pallacanestro Marsala scenderà in campo per la terza giornata di ritorno del Campionato di serie C. Si gioca oggi alle 18 contro l’Olympia Basket di Comiso. Si ferma invece il Campionato di Calcio a 5 per il Marsala Futsal 2012 che tornerà a giocare in B al Palasport cittadino il 10 febbraio contro il Mistral.

Domani, alle ore 15, il Marsala Calcio torna a giocare in trasferta nel Campionato di Promozione Girone A contro il Gemini, gara importante perchè le due squadre si trovano l’una a un punto di distacco dall’altra. Sempre domani 4 febbraio, in Eccellenza, il Mazara giocherà sul campo dell’Accademia di Trapani alle 15 mentre il Mazara 46 in casa trova il Don Carlo Misilmeri; la Folgore di Castelvetrano dovrà vedersela con l’Oratorio San Ciro e Giorgio a Marineo. In Prima Categoria, l’Atletico Marsala al Comunale di Petrosino domani alle 15 incontrerà il “Renzo Lo Piccolo” Terrasini mentre la Primavera Marsala si ritroverà sul campo di Custonaci.

Per la serie A Bronze di Pallamano Girone C, il Giovinetto di Petrosino tornerà a giocare il 10 febbraio tra le mura amiche contro il Noci alle 17.30. Per la Volley lilybetana si dovrà attendere il 24 febbraio quando la GesanCom si porterà sul campo del Terrasini per una nuova sfida del Campionato di serie B1 di Pallavolo Femminile.